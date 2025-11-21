La escritora malagueña Gloria Montes publica Nunca dudes del amor, la segunda parte de su bilogía romántica

La escritora malagueña Gloria Montes acaba de publicar su segunda novela, Nunca dudes del amor, completando así la bilogía que comenzó con Nunca renuncies al amor. Ambas obras, que se enmarcan en el género romántico contemporáneo, recogen historias inspiradas en vivencias reales que la autora conoció como confidente durante sus más de cuarenta años de trabajo en unos conocidos grandes almacenes de la ciudad. Los relatos, basados en hechos verídicos y preservando siempre el anonimato, retratan con sensibilidad y realismo las luces y sombras del amor en la madurez.

Las seis protagonistas de la bilogía son mujeres que simbolizan a una generación de profesionales que lo han conseguido todo en sus carreras, pero que descubren, con el paso de los años, que el éxito laboral no siempre compensa la falta de afecto y compañía. “Hace no tanto tiempo” explica Montes, “los personajes femeninos en las novelas románticas suspiraban por su amado. Hoy, eligen el empoderamiento, aunque sin renunciar a la ternura”.

En Nunca dudes del amor, el lector viaja desde Málaga a África, el Caribe y Marbella a través de tres de sus protagonistas: Clara, Elena y Sofía. Las tres emprenden nuevos caminos personales y profesionales. Clara viaja a Tanzania con la ONG Médicos Sin Fronteras; Elena se adentra en la Riviera Maya para reescribir la historia de la cultura; y Sofía abre una boutique de lujo en Marbella tras un divorcio liberador. A pesar de la distancia, la amistad entre ellas se convierte en su refugio más firme y en el hilo conductor de la historia.

“Incluso en los momentos más difíciles, cuando nos sentimos superados por todo, el amor puede surgir. Por necesidad, por seguridad, por complicidad… el ser humano necesita amar”, escribe Montes en uno de los capítulos de la novela. La autora combina emoción, humor e intriga en una trama que invita a reflexionar sobre el amor, la pasión y la valentía de volver a empezar. Nunca dudes del amor nos recuerda que “amar puede ser, a veces, el mayor acto de coraje”. La novela, publicada por Platero Editorial, ha comenzado su distribución en librerías y plataformas digitales. Montes, integrante del Colectivo Malagueño de Escritores y del Club Mapea.

Sobre la autora:

Gloria Montes nació en Francia, aunque ha vivido toda su vida en Málaga, ciudad a la que considera su verdadero hogar. Durante más de cuarenta años trabajó en los grandes almacenes de la capital malagueña, donde desarrolló una sólida carrera profesional que la llevó desde puestos administrativos hasta la dirección del área de moda femenina. A lo largo de esas décadas, tuvo la oportunidad de escuchar cientos de historias de mujeres reales: confidencias, amores imposibles, pérdidas, segundas oportunidades y sueños postergados que se convirtieron, sin saberlo, en la semilla de su vocación literaria.

De esas vivencias nació su deseo de escribir, dando forma a una narrativa cercana, sincera y profundamente humana. En sus novelas, Montes recoge la esencia de aquellas conversaciones con sus clientas, trasladando a sus protagonistas la fuerza, la sensibilidad y el coraje de las mujeres que conoció a lo largo de su vida. Así surge la bilogía compuesta por Nunca renuncies al amor y Nunca dudes del amor, dos obras que reflejan su mirada optimista y madura sobre los sentimientos, y que reivindican la posibilidad de amar, reinventarse y empezar de nuevo a cualquier edad.