Víctor García: "Creo firmemente que vamos a conseguir el objetivo final"

"Con ganas de que llegue el domingo para conseguir los tres puntos tan deseados", con esas intenciones ha llegado hoy al Asador Iñaki el jugador del Málaga Víctor García. "Te vas a casa fastidiado, porque has sido superior", señala sobre el último partido en La Rosaleda. Y deja claro que no ve al vestuario "con ese nerviosismo malo de que estamos fatal. No, los veo fastidiado porque no logramos los tres puntos pero de un momento a otro se va a revertir la situación".

Reconoce que es comprensible la desesperación del aficionado, y que el equipo está muy unido. "Estoy en el mejor vestuario de mi carrera y creo firmemente que vamos a conseguir el objetivo final". "Es un tema de acierto y de dinámica de cara a gol", deja claro sobre la situación del equipo, y recalca que el equipo está trabajando.

"Somos conscientes y los primeros que queremos esa tercera plaza para jugar la vuelta en casa", comenta Víctor García. "Tenemos que estar todos unidos en este último tramo, los necesitamos", menciona sobre la afición. "Confío tanto en este equipo que sé que si estamos bien, nos toque quien nos toque vamos a ascender".