"El Río Guadalmedina debe ser un corredor verde de Norte a Sur"

Ecologistas en Acción ha elaborado el “Plan de naturalización y restauración ambiental del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga”, con el que se pretende devolver a nuestro río el aspecto de un curso fluvial más o menos natural, que incrementaría sustancialmente sus valores ambientales y paisajísticos, creándose un área natural que seguirían disfrutando a diario muchos vecinos como espacio de ocio y paseo.

Desde 'Ecologistas en Acción' apuntan a que "el Guadalmedina lleva décadas siendo objeto de debate acerca de su acondicionamiento, no acabando las administraciones de formular el proyecto más idóneo que de respuesta a las necesidades ambientales y sociales a las que debe atender. El río se ha transformado en un canal rectilíneo homogéneo y parcialmente hormigonado en su lecho, fruto de una forma de afrontar la planificación de los ríos en las ciudades propia del siglo pasado, cuando desde las distintas administraciones se emprendían actuaciones sin la adecuada sensibilidad ambiental, percibiéndose el río como un desagüe de aguas sucias y un lugar de vertido de residuos que convenía “limpiar”, y no como un ecosistema vivo con unas funciones ecológicas y paisajísticas que se deben preservar y potenciar. El Guadalmedina se encuentra en este tramo urbano, por tanto, anulado como río, no teniendo tampoco un uso social que satisfaga a los vecinos, ni siendo un eje de valores estéticos destacados que suponga el embellecimiento de la ciudad. Todo lo contrario, el río es un ecosistema herido, un espacio sin uso público y un eje de deterioro estético en el seno de la ciudad".

El presente proyecto para la renaturalización del Río Guadalmedina tiene un coste de 4'5 millones de euros para sus 6 kilómetros de longitud mientras que el plazo para la intervención no sería superior a los dos años.