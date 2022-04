Pablo Guede, nuevo entrenador del Málaga: "Este equipo no está muerto"

“Es mucho lo que genera el Málaga en mí. Es el reto personal más importante de mi carrera”, comenzaba Pablo, que valoró el primer entrenamiento de sus jugadores como “brillante”. A nivel personal, ve “todo maravilloso”. “Poder pisar La Rosaleda y ver los cambios para bien desde los años que estaba... Siento satisfacción, alegría. La ciudad está espectacular como siempre. En estos momentos es todo bueno”, enfatizó Guede.

El hispano-argentino considera que “hay que hablar poco y trabajar mucho, en un montón de aspectos para revertir los resultados”. Confeso malaguista, explicó su llegada así: “Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento no le puedo decir que no. Es el momento que toca. Cuando te golpea la puerta el club de tus amores, adelante. A dejarlo todo”.

En Onda Deportiva Málaga escuchamos las palabras del nuevo técnico y las analizamos con el que fuera compañero suyo en el Málaga, Gonzalo de los Santos