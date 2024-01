Luca Sangalli, del Málaga: "Necesitamos hacer una mejor segunda vuelta en casa"

El mediocentro donostiarra Luca Sangalli ha sido nuestro primer protagonista en Onda Deportiva Málaga desde el Asador Iñaki. El canterano de Zubieta jugó el domingo frente a su equipo de formación, la Real Sociedad, con la que llegó a jugar en el primer equipo. "Dimos la sensación frente a la Real de que podemos luchar por todo", mencionaba el jugador del Málaga.

“La filosofía que está teniendo el Málaga es muy parecida a la que he vivido en la Real. Hay mucha calidad en la cantera, hay mucho nivel y ganas de aprender. Todos me están sorprendiendo para bien y es muy importante para el futuro del Málaga”, comentaba Sangalli ante el parecido entre ambos clubes, apostando por la cantera.

El jugador ha recordado su llegada a la Costa del Sol el pasado verano: “Loren me insistió, me conocía de la Real. Quería una opción en Segunda, pero me fueron convenciendo que merecía la pena por el club y la afición. Decidí aceptar esta oferta, estoy muy contento de tomar esta decisión y que dure mucho tiempo”.

“Mi idea es la de todos los que hemos venido. Está claro que queremos estar lo más arriba posible, vine con la intención de ayudar”, señala cuando se le pregunta por el objetivo de la temporada, y admite que el grupo "está ahora mismo complicado, hay dos equipos por encima que no fallan, regulares. Esto es muy largo, hay más de una opción de subir, el primero y el playoff. Importa cómo llegas a esos partidos. Queda toda la segunda vuelta, esto es largo y la plantilla es larga y está compitiendo. Hay que estar arriba y luego ver qué podemos hacer”.

Para Sangalli, ser fuertes en la Rosaleda debe ser esencial en la segunda vuelta: “En casa el rival se encierra y es más complicado, también nos precipitamos más. Ojalá podamos recuperar en la segunda vuelta el nivel que tuvimos en un tramo de la primera. Que el apoyo de la afición no nos tensione”.