Loren Juarros, director deportivo del Málaga: "No queríamos hipotecar el futuro"

Con una exposición de cómo ha ido el mercado de invierno en la categoría, tanto en el grupo 1 como en el 2, en el del Málaga, ha comenzado la comparecencia del director deportivo del Málaga CF Loren Juarros sobre un mercado en el que el club ha llevado a cabo cinco movimientos, tres llegadas y dos salidas.

"No queríamos hipotecarnos en este mercado para decisiones futuras y por eso los tres que han llegado han firmado sólo hasta final de la temporada", ha sido una de las premisas que ha querido dejar claro y exponer el dirigente a lo largo de la hora de rueda de prensa. En ella, ha explicado cada una de las llegadas, asegurando que era el perfil buscado dada las circunstancias, y ahí se ha detenido, dadas las preguntas, en el delantero centro que no ha llegado.

Hemos barajado muchos nombres de jugadores nacionales y extranjeros, de futbolistas de Segunda, Primera RFEF y otras ligas, pero al final no hemos tenido la posibilidad de incorporar a un delantero centro que buscábamos. Contactamos con más de 15 jugadores para el delantero centro, pero entendimos que lo que mejor al final era un perfil de velocidad y más versátil. Entonces fuimos a por Javier Avilés. Viene quizás no como delantero centro, pero que puede jugar en esa posición y nos puede complementar. No es un goleador, está claro, pero en función de la propuesta del equipo y sus compañeros puede romper por hacer goles. Es uno de los retos que tenemos con él, que mejore la capacidad de hacer goles.

