Así suena el nuevo himno del Málaga CF

Desde hoy, está disponible en todas las plataformas digitales 'Una cosa inexplicable', el nombre con el que El Kanka ha bautizado este nuevo himno en el que además a invitado a la también malagueña María Peláe: "No quería (ni ellos buscaban) un himno al uso, que cayera en los tópicos, así que he intentado hacer una canción, una lo más buena posible. Una canción motivante, poética, cantable, bonita incluso. El autor de este nuevo himno del Málaga CF señala que: "El eslogan del 120 aniversario es “Es inexplicable, pero lo explica todo”, y me parece en extremo acertado. Define no sólo al equipo, sino a la ciudad, por eso lo usé de muletilla para ir describiendo a un equipo con altibajos, lejos de la élite. Un equipo carismático y surrealista. Un antihéroe tremendamente atractivo. Y quise reflejar la sensación de pertenencia a esa afición, que es una suerte de resistencia irreductible".

Desde Málaga y con malagueños y malagueñas

Para la composición de la canción, El Kanka ha querido hacerlo desde Málaga, para mezclarse con la ciudad y con la afición y sentir de primera mano lo que sienten los seguidores del club. Y respecto a la composición, explica "me he basado, rítmicamente, en el patrón de verdiales, un popular ritmo del folclore malagueño, que además es muy machacón y potente. Me parecía perfecto para sostener la rabia y el carácter que impregnan el tema".

El Kanka ft. María Peláe - Una Cosa Inexplicable (120 aniversario del fútbol malagueño)