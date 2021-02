Dani Pacheco: "He tenido que aguantar y sufrir todo tipo de comentarios; sabía todo lo que podía pasar en Málaga"

Qué bonito es

Cuando salgo de casa

Para ir al Estadio

Para ver a mi equipo

Y ya, si gana, es el 'novamás'. Eso pasó el pasado domingo frente al Rayo, aunque claro, sin público. Pero nos hace esta semana a los malaguistas más felices. Porque se ganó. Se jugó bien, como otros días, pero se tuvo el premio del gol por partida doble y eso es, al final, lo que importa.

Y cuando hay victorias y todo va bien, ser futbolista es una de las mejores profesiones del mundo: eres joven, tienes un capital económico normalmente alejado del que tiene la gente de tu edad, eres admirado y todo va sobre ruedas.

Pero, ¿qué pasa cuando todo no va tan bien? ¿Cuando no se cumplen objetivos? Cuando hay derrotas… Cuando te lesionas… Cuando estás en el club de tu tierra y las cosas no salen.

Así se lo ha contado Dani Pacheco a Raúl Granados que dirige el podcast de Segunda División y que estará disponible a partir de esta tarde.