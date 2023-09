Carla Viegas: "Si no hubiera ganado la plata con España no tendría esta oportunidad en EEUU"

Carla Viegas lleva unos días en EEUU. La jugadora sampedreña lograba el verano pasado una beca con la Universidad de Florida, una nueva etapa en su vida a sus 17 años.

"Estoy todavía adaptándome, llevo tan solo dos semanas. He empezado las clases y haciéndome al día a día", asegura Carla Viegas, quien bromea: "las dos medallas las he dejado en San Pedro vaya que se me pierdan, las tengo que cuidar". Y es que este pasado verano, la internacional con España lograba el bronce en el Europeo sub-18 y en 2022 sumó la plata en el Mundial sub-17. Fue ahí, tras esa cita con España, cuando esa universidad estadounidense se fijó en la malagueña, quien fue nombrada además mejor triplista del torneo.

"Mi meta es hacerme un hueco y poder jugar mis minutos", señala la alero, ex jugadora del CB Estepona. "Tengo muchas ganas de jugar en España pero mi intención es acabar aquí la universidad y permanecer aquí cuatro años".