La directora de Fycma, en Más de Uno

Yolanda de Aguilar: "Requerimos duplicar la superficie expositiva del Palacio de Ferias"

La actividad del Palacio de Ferias y Congresos de la capital no frenó en los picos más altos de la pandemia y no lo hará en 2022. El nuevo año ha comenzado con brío para el recinto congresual, del que hablamos con su directora, Yolanda de Aguilar. “El calendario previsto motiva. Nuestra mayor motivación es no parar y ser útiles desde esas instalaciones”, aseguró.