La XXIX edición del Festival Embrujo de Carratraca viene cargada de planes culturales para todos los públicos

El diputado provincial Luis Rodríguez ha presentado una nueva edición de esta cita, que transformará durante tres días el municipio de la Serranía de Ronda en un escenario medieval iluminado por más de 25.000 velas y antorchas. Música, cultura, espectáculos y propuestas para todos los públicos volverán a llenar las calles de Carratraca en una celebración que, como ha destacado la alcaldesa Mariam Fernández, se vive de una forma única, entre el aroma de la cera y las especias y una ambientación que transporta a otra época.

Como novedades, esta edición de 2026 contará con un pasacalles de época inmersivo y tendrá a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, como pregonera. Además, la artista Carmen Bermúdez firma el cartel oficial de la festividad, inspirado en detalles moriscos con tonalidades doradas, moradas y celestes que buscan reflejar el carácter mágico y etéreo del Embrujo Andalusí, que dará comienzo el próximo viernes 4 de septiembre.