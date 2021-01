Volveremos a viajar... y lo haremos así, según National Geographic

Tras una debacle histórica para el turismo de Málaga en 2020

Un estudio de la prestigiosa National Geographic habla de lo que será viajar y planear nuestros desplazamientos, cuando todo esto haya pasado. No será fácil, seguro que nos dejará huella, porque ya la está dejando, pero hay algunas claves que, según los expertos, ya se muestran como puntos de apoyo de lo que será el turismo que nos viene. Todo, tras una crisis que aún no ha terminado… que sigue marcando el paso y que nos deja señales inequívocas de la dureza de la misma en todos los segmentos… y el turismo no podía ser menos, especialmente en nuestra Costa del Sol. La buena noticia, desde le mercado británico… algún brote verde, a cuenta de la campaña de vacunación en Reino Unido… Tras el descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus mucho más contagiosa, su Gobierno ha decidido acelerar el ritmo de inoculación, lo que a su vez ha generado un incremento de las reservas de vacaciones para la temporada de verano