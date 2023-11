Teodomiro López, catedrático de Química Física, es candidato para convertirse en rector de la UMA

Las elecciones en la Universidad de Málaga, para elegir al próximo rector o rectora tendrán lugar el próximo viernes 1 de diciembre. Cuatro candidatos aspiran a dicho puesto. Para conocer a los aspirantes, su programa y sus planes para la institución académica, en Más de uno Málaga hacemos una ronda para conocer a cada uno de ellos.

Teodomiro López es catedrático de Química Física. Además ha ocupado hasta hace unos meses el cargo de vicerrector de Investigación y Transferencia. Durante su cargo ha liderado diversos hitos en la institución académica como los avances en investigación oncológica, en llevar tecnología a Marte o en el desarrollo del Festival de Cine Fantástico. Al margen de la universidad, ha presidido la Sección Territorial de Málaga de la Real Sociedad Española de Química y, en la actualidad es el vicepresidente de la Asociación para la Investigación Oncológica Malagueña.

Captación de fondos, rejuvenecimiento de los estatutos y potenciar la imagen de una UMA líder: las claves de su programa

La candidatura de López se basa en diferentes retos. Su programa concibe una UMA generalista, donde tengan cabida todas las áreas, basado en personas y donde haya consenso en la toma de decisiones. Uno de los principales retos es la situación económica, López plantea un cambio del modelo económico con el que tener capacidad para captar fondos tanto públicos como de la iniciativa privada.

Otro de los pilares es el rejuvenecimiento de la institución. Un problema que se plantea es la modificación de los estatutos, para lo que López propone un cambio de cara al futuro para que "sean más modernos". Por otro lado, espera reducir la burocracia para mejorar las condiciones de la comunidad universitaria y potenciar la imagen de una UMA líder.

Su valor diferencial: 40 años en la UMA

En enero, cumple 40 años de servicios en la Universidad de Málaga. Tras haberse enfrentado a diferentes cargos de gestión, sostiene que ya ha adquirido una amplia experiencia, "los mimbres adecuados", para enfrentarse a estos retos, además de "el apoyo de la comunidad universitaria y mucha ilusión".

¿Hay plan B?

En caso de que no ganara, López no ocuparía ningún cargo en otros equipos de gobierno. "Ya no es el momento", afirma. Sin embargo, asegura que estará al servicio del nuevo rector, siempre "con la puerta abierta".