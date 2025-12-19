Tabladillo te lleva el cochinillo segoviano a tu mesa

¿Estás pensando qué preparar para tu comida y cenas de estos días? ¿Necesitas llevar un plato para responder a una invitación? Tabladillo es una empresa familiar segoviana con más de 50 años dedicada en exclusiva al cochinillo. Nora Illanas, de comunicación de Tabladillo, nos cuenta los detalles y el progreso de esta empresa.

Y conocemos también su principal novedad, y que nos señala Nora Illanas que "además de nuestra línea de pre-asados y tapas refrigeradas, acabamos de lanzar un nuevo producto sin necesidad de refrigeración. En concreto, una mono ración de 290 gramos de cochinillo deshuesado en lata, que incluso puede cocinarse en la propia lata, y que estamos introduciendo primero en nuestra tienda online, con previsión de llegar a retail en mayor volumen en 2026".

Nuestra propuesta para llenar nuestras mesas en estas fiestas.