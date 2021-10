"Tras la sentencia del Constitucional, se nos amputan más de 50 millones de cara a 2022. Los ayuntamientos estamos en riesgo financiero"

"Tras la sentencia del Constitucional, se nos amputan más de 50 millones de cara a 2022. Estamos en riesgo financiero… El Gobierno debe reaccionar. Llevan dos años sin hacer nada en materia tributaria. Sabíamos que iba a ocurrir y nos adelantamos en 2017 cuando se dejó de cobrar, esperando la reforma del impuesto que no se ha producido. El concejal de Economía apuntaba más: ¿beneficia al bolsillo del ciudadano? Seguro, pero se notará en otros aspectos porque es imposible que esto no influya en otros capítulos, inversiones asociadas a esos ingresos… no podemos pagar los platos rotos de un impuesto que es de origen estatal", dijo.

En Más de Uno, Conde se refirió a la modificación presupuestaria anunciada ayer, advirtiendo que “el presupuesto trata de prever los gastos e ingresos del año siguiente. Nadie entendería que no empleásemos los cerca de 43 millones de euros del remanente que va quedando a lo largo del curso”. Al mismo tiempo, dijo que el PGE de 2022 demuestra el trato injusto del Gobierno con la ciudad de Málaga". "Nos ningunean con los proyectos más importantes", apuntó.