Ruth Sarabia nos recomienda hoy: ''La asistenta''

Este thriller pertenece a una trilogía (La asistenta, La asistenta te vigila y El secreto de la asistenta), que se pueden leer de manera independiente, pero tienen un hilo conductor común. Este libro cuenta la historia de una chica que comienza a trabajar como limpiadora en la casa de los Winchester, una familia de ricos y que, aparentemente, es perfecta. Desde el comienzo, esta chica empieza a descubrir que todo es una fachada y que no todo es tan perfecto como parece. Esta novela nos muestra como en todas las vidas hay problemas y más ahora, que en la actualidad nos creemos todo el contenido que se muestra en las redes sociales. Un libro que incita a seguir leyendo los otros dos, una historia que te envuelve por la cantidad de giros inesperados que da y que fue la ganadora del Premio Valencia Negra en la categoría Best Novel.