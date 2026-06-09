El Real Club de Golf Guadalhorce presenta la X edición del Green Solidario

Ya está abierto el plazo de inscripción para la décima edición del Green Solidario que organiza el Real Guadalhorce Club de Golf a beneficio de Nuevo Futuro, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) y Fundación Vicente Ferrer, cuatro ONG,s con fuerte presencia en Málaga que cuentan con un reconocido prestigio. Este circuito de golf se va a disputar este año entre el 5 y el 25 de julio, bajo la modalidad de Pareja Mejor Bola Stableford. El presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo, explicaba así el objetivo de este año: “El Green Solidario alcanza su décima edición convertido en una de las grandes citas solidarias del deporte malagueño. Este aniversario refleja el compromiso constante de nuestro club, de sus socios, patrocinadores e instituciones con una iniciativa que combina deporte y solidaridad. Nuestro objetivo sigue siendo crecer, implicar cada año a más participantes y continuar apoyando el extraordinario trabajo de las cuatro entidades beneficiarias”.

A la presentación ha asistido Ángel Gancedo, presidente del Real Guadalhorce Club de Golf; Borja Vivas, concejal de deportes del Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, director de deportes; Juan Rosas, diputado de deportes de la Diputación Provincial y por parte de las asociaciones beneficiarias ha estado presente Juan Carlos Martín, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga; José Aldecoa, presidente de FMAEC; Ángela Fontana, presidenta de Nuevo Futuro y Christian Jongeneel Andérica, representante en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de la Fundación Vicente Ferrer.

Un año más, el Real Guadalhorce Club de Golf se vuelca con esta iniciativa solidaria, que tendrá lugar los días 5 de julio (FMAEC), 12 de julio (Nuevo Futuro), 18 de julio (Asociación Española Contra el Cáncer) y 25 de julio (Fundación Vicente Ferrer), para mostrar su compromiso y el de sus socios con cuatro causas que merecen el apoyo de la sociedad malagueña y de sus instituciones. Entre las novedades de este año, destaca la llegada de la Universidad Europea como nuevo patrocinador del circuito de golf. Por su parte, Asisa y HLA El Ángel repiten como patrocinador principal y como marca de salud del Green Solidario. Como firma de coches para los cuatro torneos se repite el patrocinio de Caetano Benet y también se mantiene la iniciativa de la Diputación Provincial de fomentar la categoría de la Mejor Pareja Junior y la Mejor Pareja Femenina, en todos los torneos que se disputan, para incentivar así la práctica del golf.

Esta décima edición del Green Solidario cuenta además con la colaboración destacada del Ayuntamiento de Málaga y el apoyo de marcas como Ibéricos Mateos Padilla o Pebar. En esta ocasión, el avituallamiento correrá a cargo de Bodegas Campos, Cerveza Cruzcampo, Frutas Eladio y Heladería Carapino. Y la impresión de todos los carteles y materiales del circuito son obra de Copyrap.

El objetivo más ambicioso de este año es volver a superar la barrera de los novecientos jugadores sumando la participación de todos los torneos. Para ello, el Club Guadalhorce ofrece un bono a sus socios para jugar los cuatro torneos al precio de tres. Cada torneo suelto costará 35 euros para los socios y 80 euros para los no socios. Para los jugadores Junior se ha establecido un precio de 25€ por torneo si son socios del club y de 65€ si no lo son. Todos los torneos se disputarán en la modalidad de Pareja Mejor Bola-Stableford y el tiro de mañana será a las 9:00h y el de tarde a las 14:30h. Como en anteriores ediciones, se entregarán premios a las tres primeras parejas clasificadas, mejor pareja femenina, mejor pareja scratch, mejor pareja junior y bola más cercana en cada uno de los torneos. Podrán participar en estas competiciones aquellos jugadores con licencia federativa en vigor y con posesión del hándicap nacional. Con la inscripción en alguno de los torneos, se podrá participar en el sorteo de regalos que tendrá lugar durante la entrega de premios de cada torneo.

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Las inscripciones ya se pueden realizar en el Club Guadalhorce a través del teléfono 952-179368-78 y en la web.