¿Por qué es tan difícil para los jóvenes y estudiantes acceder a una vivienda en Málaga?

Con el curso académico 2023-2024 prácticamente acabado, los estudiantes ya tienen la mirada puesta en septiembre. Es el momento en el que los universitarios y los futuros alumnos de las universidades se enfrentan a la búsqueda desesperada de un alojamiento, ya sea un piso o una residencia. Este problema se debe a la situación precaria y la crisis que atraviesa la vivienda en la provincia de Málaga.

Los expertos señalan que "Málaga está de moda" y que, en este sentido, todo lo que se pone en el mercado -ya sea para alquilar o vender-, se termina firmando, tal y como explica María Dolores Ruíz, propietaria de InmoTeatinos. Desde su inmobiliaria, en el barrio universitario por excelencia, gestionan unos 60 contratos a universitarios desde comienzo de año y, hasta que no acaba el curso, no pueden resolver todas las peticiones que reciben. "Esto se debe a que hay un problema de oferta: hay muy pocos pisos para dar cobertura a tanta demanda", señala Salvador Codes, gerente de Up Inmobiliaria.

Otro tipo de alojamiento por el que los universitarios apuestan es la de las residencias. En Alfil, donde ofrecen tanto alojamiento residencial como una modalidad de pisos tutelados, ya tienen lista de espera de cara al curso que viene. "La oferta de las residencias es igual de limitada: nosotros no tenemos espacio hasta 2025", indica Luis Miguel Pascual, responsable de alojamiento. Las familias se decantan por una u otra variedad por el precio y la prestación de servicios.