Qué hacer en Málaga este fin de semana

En el teatro Cervantes

La Orquesta Filarmónica de Málaga ofrece su segundo concierto, hoy viernes, a las 20h., con obras de J.C. de Arriaga, J. Rodrigo, P.I. Tchaikovsky. Entradas desde los 12 a los 36 euros.

En el teatro del Soho

Gershwin in blue es el primer concierto – espectáculo de esta temporada, en el que el maestro Arturo Díez Boscovich junto a la orquesta Larios Pop del Soho, interpretarán algunos de los clásicos más sonados del compositor George Gershwin como la obertura de Un americano en París o Rhapsody in Blue, una partitura sugerente que nos transportará hacia la ciudad de Nueva York y del jazz. El programa incluirá algunos fragmentos de su única ópera Porgy and Bess, una de sus obras más aclamadas, que contiene el famoso número musical Summertime.

En la Sala María Cristina

El ciclo Ventana Futura clausura este viernes en la sala María Cristina con Jordana B. La artista argentino-española llevará a la emblemática sala los éxitos de su primer álbum de estudio 'Tú y cuántos más', marcado por temas con letras dulces y pegadizas a la par que irónicas. María Solá, como realmente se llama, comenzó su trayectoria recitando poemas en escenarios de Madrid y espacios de micro abierto, que le hicieron darse a conocer poco a poco como autora.

En la Cochera Cabaret

Fin de semana de tributos, hoy a Queen. Hay muchos tributos a Queen, pero Momo no es un tributo, es una interpretación de su música, un homenaje sin necesidad de disfraces, ni pelucas, ni bigotes postizos Aquí solo hay unos músicos de primer nivel, unidos por su devoción a Queen, que en dos horas de concierto reviven el espíritu indomable de su líder, Freddie Mercury, y el alma eterna de Queen.

Y mañana sábado, Dunas Banda homenajea al rock andaluz, con un concierto dividido en dos partes: una se dedicará a Triana, grupo pionero y emblemático que marcó toda una época, donde repasarán una selección de sus mejores temas, y la otra, estará dedicada a Alameda, todo un referente en la música andaluza que nos ha dejado un patrimonio artístico de altísima calidad.

Para los más pequeños

Entre pinzas y fábulas es el nombre de la obra infantil que llega este domingo (11h y 13h) al Teatro Echegaray. El viejo Leonardo sube a la azotea a tender la ropa. Entre dichos y refranes dará vida al topo y a la rana, al cuervo y a la zorra, o a un león y un ratón, entre otros personajes de fábulas, que nos contará con los únicos recursos que tiene a mano: la ropa tendida, unas pinzas de colgar y los trastos de lavar. Una original propuesta para compartir emociones, y la ternura y la locura del viejo Leonardo. Las entradas tienen un precio único de seis euros.