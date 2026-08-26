El PTA de Málaga acoge un encuentro entre Andalucía y Moldavia para impulsar el desarrollo tecnológico y universitario

El Consulado Honorario de la República de Moldavia en Andalucía continúa trabajando para fortalecer los vínculos de cooperación entre Andalucía y Moldavia, especialmente en los ámbitos tecnológico, universitario y empresarial impulsando una visita institucional al país moldavo.

En esta ocasión, el Cónsul Honorario de Moldavia en Andalucía, Patricio Baeza, acompañado por el embajador de Moldavia en España, Eugenio Revenco, y por Sonia Palomo, directora de Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales de Málaga TechPark, en representación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), han realizado una visita de trabajo a diferentes instituciones y empresas del país con las que ya existe una relación de cooperación.

El objetivo principal de esta visita ha sido seguir apoyando y acompañando a las instituciones moldavas en el desarrollo de distintos proyectos, compartiendo la experiencia acumulada por el Parque Tecnológico de Andalucía como uno de los principales referentes de innovación y desarrollo empresarial de España.

La colaboración se centra especialmente en tres proyectos: el ámbito universitario, el desarrollo de iniciativas empresariales y tecnológicas y la puesta en marcha de un futuro parque tecnológico y digital en Moldavia.

La experiencia del PTA como modelo de referencia

Uno de los principales encuentros tuvo lugar en la Universidad Estatal de Moldavia, donde la delegación fue recibida por su rectora, Otilia Dandara, y el vicerrector Igor Sarov, en un encuentro en el que también participaron el embajador Eugenio Revenco, la directora de Internacional del PTA, Sonia Palomo, y el Cónsul Honorario Patricio Baeza.

Durante la reunión se abordaron las posibilidades de seguir desarrollando la cooperación entre la universidad moldava y el ecosistema tecnológico andaluz, especialmente en aquellos ámbitos en los que la experiencia del PTA puede servir de referencia para el desarrollo de nuevos proyectos.

La colaboración entre ambas partes no parte de cero. Responsables moldavos ya habían visitado anteriormente el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, donde pudieron conocer de primera mano su funcionamiento, el modelo de relación entre empresas, universidad e innovación y las diferentes iniciativas que se desarrollan en este espacio.

Precisamente, una de las cuestiones que más llamó la atención durante esta visita fue comprobar cómo parte de las ideas y conceptos conocidos durante aquella visita al PTA han sido trasladados al proyecto que actualmente se está desarrollando en Moldavia.

Sonia Palomo mostró su satisfacción por la evolución de esta iniciativa y destacó la importancia de seguir acompañando a los responsables moldavos en este proceso: "Para nosotros es muy gratificante comprobar que aquello que pudieron conocer y analizar durante su visita al Parque Tecnológico de Andalucía se está teniendo en cuenta ahora en el desarrollo de este nuevo proyecto. Nuestro objetivo no es trasladar un modelo de manera literal, sino compartir nuestra experiencia y ayudarles, desde nuestra realidad y conocimiento, a desarrollar un proyecto que pueda tener éxito en Moldavia", señaló.

Un futuro parque tecnológico y digital

Otro de los encuentros destacados tuvo lugar en el polígono industrial Tracom, uno de los centros empresariales moldavos para el desarrollo de infraestructuras, diversificar los sectores económicos y potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo, cuyo director Dimitru Soldan, de Industrias Park mantuvo un encuentro con el Cónsul Honorario, Patricio Baeza y la delegada del PTA, Sonia Palomo. En este polígono se encuentra StarNet, donde la delegación fue recibida por su CEO, Aurelia Salicov, una de las principales empresas proveedoras dedicada a dar servicios de telecomunicaciones e internet de Moldavia.

En las oficinas de StarNet nos reunimos con Doina Nistor, exministra de Economía de Moldavia, y el director general, Oleg Utica, y otros miembros de su equipo, que formarán la dirección del futuro Parque Tecnológico y Digital.

En esta reunión se pudo conocer de primera mano el proyecto para el desarrollo del futuro parque tecnológico y digital, que pretende integrar en un mismo ecosistema la actividad empresarial, la innovación y el ámbito universitario. La iniciativa presenta importantes similitudes con el modelo del Parque Tecnológico de Andalucía, que ya fue visitado anteriormente por estos responsables moldavos.

La presencia de Sonia Palomo en esta visita permitió continuar con el intercambio de conocimiento y aportar la experiencia del PTA en cuestiones relacionadas con la creación y gestión de un ecosistema tecnológico, la relación con las empresas, la universidad y los proyectos de innovación.

Representantes de Andalucía y Moldavia | Onda Cero Málaga

La visita permitió, además, reforzar una relación de cooperación que se viene desarrollando desde hace tiempo y que tiene como finalidad acompañar a Moldavia en el desarrollo de iniciativas capaces de generar un ecosistema tecnológico y empresarial sólido y sostenible.

Patricio Baeza destacó que "la colaboración que estamos manteniendo con Moldavia se basa fundamentalmente en compartir conocimiento y experiencia. Desde el Consulado Honorario queremos seguir siendo un puente entre Andalucía y Moldavia y facilitar que instituciones, universidades y empresas puedan conocer modelos que funcionan y adaptarlos a sus propias necesidades".

Universidad y empresa, conectadas

La delegación visitó también Mediacor, una empresa vinculada al ámbito de la comunicación, donde pudo conocer su modelo de trabajo y, especialmente, la relación que mantiene con los estudiantes y la Universidad Estatal.

La iniciativa permite que los estudiantes tengan contacto directo con los diferentes equipos profesionales que trabajan en la empresa, acercando de esta manera la formación universitaria a la realidad profesional. Durante esta visita estuvo presente también Petru Virlan, miembro de la Universidad Estatal de Moldavia que ya ha participado anteriormente, junto al Vicerrector de la Universidad de Moldavia, Igor Sarov en diferentes visitas a Málaga y al Parque Tecnológico de Andalucía, contribuyendo a mantener los vínculos de cooperación entre ambas instituciones.

Este modelo de colaboración entre universidad y empresa constituye otro de los aspectos que la delegación andaluza ha podido conocer durante su estancia y que puede servir como referencia dentro de los proyectos que actualmente se están impulsando en el país.