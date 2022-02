Taxistas y transportistas, principales afectados

Profesionales del volante, asfixiados por el precio del combustible: "Es una situación crítica"

La gasolina vuelve a batir registros y alcanza el precio más caro de la historia. Su precio vuelve a alcanzar un nuevo récord, dando así con un nuevo máximo histórico, que ya es 20 euros más caro en cuanto a la media, respecto al año pasado. La escalada de precios en los combustibles arrancó en noviembre de 2020 y no parece que vaya a parar, al menos a corto y medio plazo: el petróleo no se pagaba tan caro desde 2014.... y no hay un único responsable. Hablamos de ello con dos de los representantes de sectores claramante 'tocados' por esta situación: los taxis y el transporte rodado.