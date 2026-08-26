LITERATURA

La píldora literaria del miércoles 26 de agosto de 2026

Javier García León, abogado y analista, nos recomienda "Mateo. Evangelio liberado" de la editorial Blackie Books

Redacción

Málaga |

"Mateo. Evangelio liberado" cuenta de forma paralela al texto original diferentes contenidos adicionales. Costumbres, alimentos, enfermedades o estigmas, lo que aporta una visión comparativa respecto a nuestros días. Para Javier García León, esta lectura le ha servido para descubrir a la editorial Blackie Books, que asegura está focalizada en divulgar clásicos con nuevas traducciones, ilustraciones e información complementaria que ayuda a entender e interpretar hechos de o cosas de hace cientos o miles de años con los conocimientos de hoy.

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