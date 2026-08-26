La píldora literaria del miércoles 26 de agosto de 2026

"Mateo. Evangelio liberado" cuenta de forma paralela al texto original diferentes contenidos adicionales. Costumbres, alimentos, enfermedades o estigmas, lo que aporta una visión comparativa respecto a nuestros días. Para Javier García León, esta lectura le ha servido para descubrir a la editorial Blackie Books, que asegura está focalizada en divulgar clásicos con nuevas traducciones, ilustraciones e información complementaria que ayuda a entender e interpretar hechos de o cosas de hace cientos o miles de años con los conocimientos de hoy.