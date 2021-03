EL 8-M de la pandemia, desde Málaga

Esta acción llega el lema, 'Contra el patriarcado y sus violencias, lucha y unidad feminista’ y nace con un llamamiento a todas las personas que quieran sumarse para que acudan vestidas con ropa de color violeta. Eso sí, habida cuenta de esas mediadas ya mencionadas, distancia social entre los asistentes y mascarillas son obligadas, al tiempo que se advierte que el acto no rompe con lo estipulado en este sentido.

De hecho, este acto de Málaga es uno de las 46 concentraciones o manifestaciones que han sido comunicadas en Andalucía de cara a este lunes. La Subdelegación del Gobierno (competente para dotar de la pertinente autorización para estos actos) advierte que se han realizado diferente actos sociales y concentraciones en el periodo de estado de alarma, sin que eso haya supuesto problema alguno para la seguridad, apelando en todo momento a la responsabilidad y al cumplimiento exhaustivo de las normas vigentes, entendiendo ese derecho a manifestarse como una base fundamental de nuestra sociedad.

Además, este 8M es especial y por ello, se lanzan propuestas reivindicativas y muy emotivas. Es el caso de la iniciativa que ha puesto de largo la comunidadd educativa del Instituto de Educación Secundaria Portada Alta. Allí, sus profesoras han caracterizado a destacadas figuras femeninas de la historia para celebrar el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de visibilizar el papel que tuvieron y homenajear a once que se convirtieron en referentes. Sucedió la pasada semana, para sorpresa de los alumnos del centro. Once profesoras aparecieron caracterizadas de importantes iconos femeninos de la historia, para mostrar cómo vestían diversos iconos femeninos a lo largo de la historia, ataviadas así con trajes, batas, sombreros o adornos varios, sin faltar por supuesto el lazo violeta que hoy destaca en nuestra agenda. Coco Chanel, la etóloga y activista Jane Goodall, la pintora mexicana Frida Kahlo o la intelectual malagueña MAría Zambrano no faltaron en esa particular cita.

Por otra parte, hoy se hace un llamamiento a la ciudadanía… desde casa. ¿Cómo? Con un simple gesto, que pasa por colgar pañuelos violetas en los balcones para poder visualizar a todas aquellas personas que no puedan acudir en persona al acto organizado. Al mismo tiempo, otros actos de este lunes, 8 de marzo, pasan por la movilización estudiantil: Desde Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes llaman a todas y todos los estudiantes a la huelga general y a participar en la protesta de las 12h en la plaza de la Constitución. Piden también que se cumplan todas las distancias de seguridad y se lleve mascarilla. Se han convocado en otras comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o Asturias, y en el caso de Andalucía, las concentraciones llegan a puntos como Cádiz, Sevilla, Algeciras… o nuestra ciudad de Málaga…