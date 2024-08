Nutrición en verano: excesos y alternativas en la alimentación

En verano todos pensamos que se come de una manera más ligera, sin embargo, esto no es del todo cierto. Las vacaciones, los entrantes y las bebidas azucaras nos pueden jugar una mala pasada, es por ello que te contamos algunas opciones más sanas para que no se produzcan excesos en tus comidas veraniegas.

Como nos cuenta Carmen Martín, una opción más sana es reducir o eliminar la ingesta de aditivos, por ejemplo nos recomienda tomar agua con gas y una rodajita de limón, una opción refrescante y que nos puede recordar a los refrescos. Una opción de entrantes refrescantes son las ensaladas, de diferentes variedades y fáciles de llevar a cualquier lugar.

Si quieres saber más consejos, no te pierdas el reportaje.