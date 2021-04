Noelia Losada: “Hacemos política aburrida: lo que necesitan los ciudadanos”

En su intervención, a preguntas de Isabel Naranjo y Daniel Villalba, Losada se refirió a su entrada en político y al contexto actual, subrayando que "los nacionalismos o 'nacioegoísmos', como yo los llamo, estaban arrinconando España. Por eso entré en política", dijo. La portavoz de Ciudadanos reiteró una vez más su mensaje de "política útil", añadiendo al respecto que "hacemos política aburrida: lo que necesitan los ciudadanos. Trabajamos a diario por la cultura, por las instalaciones municipales, por el deporte..." sugirió, reconociendo al mismo tiempo la crudeza en que se ve inmersa la sociedad, debido a la crisis del Covid-19: "La pandemia ha sido un tsunami que nos ha sorprendido a todos", dijo.

Losada fue cuestionada también por aspectos orgánicos de su partido, y por la relación "inexistente", dice, con el que fuera cabeza de cartel de Cs' en Málaga, y actualmente concejal no adscrito, Juan Cassá. "Hay un leve movimiento de cabeza, cuando nos cruzamos el saludo. No más", sentenció. La portavoz de la formación naranja reitera que Cassá es "un tránsfuga", y reconoce, respecto a la relación con su socio de Gobierno, el PP, que en estos dos años de legislatura, "no ha habido tambaleos, pero sí diferencias de visión en algunas cosas". "Hemos tenido desencuentros en Astoria, el número de cargos de confianza o cómo abordar la figura de un tránsfuga y su no inclusión en el gobierno municipal", aseguró, al tiempo que afirmó que el pacto "goza de buena salud" en la actualidad.

En la entrevista, Losada señaló además que "aborrezco a la clase política que no tiene una trayectoria previa y que no tiene un puesto al que volver cuando deje la política".