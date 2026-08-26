Más de 50.000 kilos de ayuda de Fundación Madre Coraje viajan hacia Perú para mejorar la vida de miles de personas

Desde los almacenes centrales de la entidad han partido más de 10.000 kilos de jabón solidario, elaborado a partir del aceite de cocina usado que la ciudadanía, bares, restaurantes, hoteles y caterings dona a Madre Coraje; 4.500 kilos de pañales, 9.000 kilos de libros, 8.000 kilos de material escolar y 4.700 kilos de juguetes, entre otros recursos. Todo este material reforzará la labor que desarrollan escuelas, bibliotecas, casas de acogida y centros infantiles de distintas zonas del país, especialmente de la infancia y de comunidades en situación de vulnerabilidad.

“Cada uno de estos materiales lleva consigo mucho más que su utilidad: lleva el compromiso y la solidaridad de miles de personas que hacen posible que niñas y niños en situación de vulnerabilidad tengan más oportunidades para aprender, jugar y crecer con dignidad”, afirma Gloria Díaz, responsable de Asistencia Social Internacional de Fundación Madre Coraje.

Este envío ha sido posible gracias al apoyo económico de ACS, uno de los principales financiadores de esta iniciativa junto con la propia Fundación Madre Coraje.

La distribución de la ayuda se realiza atendiendo a las necesidades de las comunidades más vulnerables y cuenta con la colaboración de los socios locales de Madre Coraje, Misión Jesuita y Cáritas del Perú, así como de distintas instituciones locales, que garantizan que cada uno de estos recursos llegue de forma eficaz y transparente a las personas destinatarias en zonas rurales y urbano-marginales.

Con este nuevo envío, Fundación Madre Coraje reafirma su compromiso con la cooperación internacional y con el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, transformando la solidaridad de miles de personas en España en oportunidades reales para quienes más lo necesitan en Perú.