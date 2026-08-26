Más de 40.700 mayores participan en talleres saludables en Andalucía

El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes retos sociales de la actualidad. Hoy en día, una persona de 65 años puede esperar vivir 21 años más; de este modo, cultivar un envejecimiento saludable y con sentido se ha convertido en una prioridad. Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo.
El objetivo de las actividades que impulsa es promover la participación activa de las personas mayores y poner en valor su rol en la sociedad, su compromiso social y participación comunitaria, así como contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito. Este curso, en Andalucía, 40.734 personas mayores han participado en las más de 1.630 actividades impulsadas en los 62 centros conveniados con las administraciones. Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se pretende abordar de forma holística sus necesidades, intereses e inquietudes, favoreciendo su bienestar físico y emocional.
- Mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad. Talleres para impulsar la salud física, el bienestar y la prevención de la fragilidad, pensados para estimular de forma integral las áreas sensorial, motora y cognitiva a fin de que las personas mayores sigan estando activas y teniendo hábitos de vida saludables, y para contribuir a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo: En forma, Entrena, Actívate, Bienestar en el vestir, Alimenta tu bienestar o – DOLOR + VIDA.
- Fomento del desarrollo personal. Actividades para incentivar la capacidad de crecimiento de las personas mayores, la reflexión y el empoderamiento para llevar la vida que quieran conforme a sus valores. Entre ellas, Vivir bien, sentirse mejor; Buen trato, cuestión de dignidad y de derecho o Vivir con sentido.
- Mejora de las competencias digitales. Talleres para facilitar las herramientas y recursos necesarios para que las personas mayores puedan desenvolverse en este nuevo escenario digital y que se sientan partícipes. Por ejemplo: Comunícate en la red, Haz trámites por internet o Prepara tu salida o desplazamiento.
- Participación social y comunitaria. Acciones solidarias en las que las personas mayores se pueden implicar transmitiendo y compartiendo su experiencia o ayudando a la integración social de los colectivos más vulnerables.
- Creatividad y reflexión. Talleres e iniciativas orientados a fomentar la imaginación, así como a favorecer la búsqueda de la sensibilidad y la toma de conciencia de habilidades personales para dotar de sentido la realidad de la persona. Por ejemplo: los talleres de Escritura poética, Escritura creativa, Escritura e interpretación periodística o Creación de pódcast.