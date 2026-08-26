Más de 40.700 mayores participan en talleres saludables en Andalucía

El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes retos sociales de la actualidad. Hoy en día, una persona de 65 años puede esperar vivir 21 años más; de este modo, cultivar un envejecimiento saludable y con sentido se ha convertido en una prioridad. Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo.

El objetivo de las actividades que impulsa es promover la participación activa de las personas mayores y poner en valor su rol en la sociedad, su compromiso social y participación comunitaria, así como contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito. Este curso, en Andalucía, 40.734 personas mayores han participado en las más de 1.630 actividades impulsadas en los 62 centros conveniados con las administraciones. Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se pretende abordar de forma holística sus necesidades, intereses e inquietudes, favoreciendo su bienestar físico y emocional.