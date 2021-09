El Congreso, que se celebrará en el Palacio de Ferias de la capital, lleva por lema ‘Salud 4.0: El Nuevo Ecosistema’

Málaga, sede del 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, los próximos 15, 16 y 17 de septiembre.

Este martes se ha presentado en Málaga el 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, una cita bienal que reúne a Directivos de la Salud de toda España y de fuera de España, así como otros profesionales interesados por la Gestión Sanitaria, para hablar de los retos presentes y futuros a los que se enfrenta el sector. José Antonio Medina Carmona, Presidente del Congreso, ha destacado el gran esfuerzo llevado a cabo por todo el Sistema Sanitario durante la pandemia, que aún no ha terminado. Durante la presentación, se ha dado a conocer un cupón de la ONCE conmemorativo de la celebración del Congreso, del que ha hecho entrega José Miguel Luque, director de la ONCE en Málaga, al Presidente del Congreso y a los presidentes de las dos entidades organizadoras del mismo, SEDISA y ANDE.