Hoy nos adentramos en el mundo de la aviación privada en Málaga de la mano de iJet Aviation

Mucho más que lujo: por qué la aviación privada se ha convertido en una herramienta empresarial

Cuando hablamos de aviación privada, la imagen que suele aparecer es la de viajes de lujo, vacaciones y grandes fortunas. Sin embargo, detrás de buena parte de los vuelos privados hay una realidad mucho más empresarial: el mayor uso de estos aviones no es lúdico, sino comercial.

Para muchas compañías, contar con un avión privado supone incorporar un activo más a su estructura empresarial. Una herramienta que permite ahorrar tiempo, mejorar la movilidad de equipos directivos, conectar diferentes mercados y facilitar desplazamientos que, con la aviación comercial convencional, podrían resultar mucho más complejos.

La clave está en entender el avión no únicamente como un medio de transporte, sino como un activo de la empresa. Igual que se analiza la adquisición de un vehículo industrial, una oficina o cualquier otro recurso necesario para desarrollar una actividad, la compra de una aeronave requiere estudiar qué modelo encaja realmente con las necesidades de cada compañía: número de pasajeros, autonomía, frecuencia de los vuelos, destinos habituales, costes de operación o posibilidades de mantenimiento.

Y en ese proceso, la elección del modelo puede convertirse en una de las decisiones más importantes. Javier Barriga acompaña a clientes en esta búsqueda y asesora también en la localización y selección de aeronaves en diferentes puntos del mundo, ayudando a encontrar el avión que mejor se adapte a las necesidades concretas de cada comprador.

Porque comprar un avión privado no consiste simplemente en elegir el más grande, el más rápido o el más lujoso. Se trata de elegir la herramienta adecuada para una determinada actividad empresarial. Una decisión en la que entran en juego la operativa, la rentabilidad, la disponibilidad y, sobre todo, el uso que realmente se va a hacer de la aeronave.

Así, la aviación privada se aleja cada vez más de la imagen asociada exclusivamente al ocio y se presenta también como una solución para empresas que necesitan ganar tiempo, flexibilidad y capacidad de movimiento. En ese contexto, el avión deja de ser un símbolo de lujo para convertirse, sencillamente, en otro activo dentro de la estrategia de una compañía.