González Villodres: "La subida de los salarios es fantástica pero ¿quién piensa en nosotros?"

En la entrevista, destacó que hay numerosas ideas que no terminan de fructificar por falta de empuje de sus mentores. "Somos perezosos mentales. El 95% de las ideas no se terminan de desarrollar y es una pena. Hay que dar un paso al frente y el fracaso no está tan mal visto”, advierte.

"Los empresarios no somos envidiosos entre nosotros. Somos los vacuna contra la crisis que estamos viviendo", dijo, al tiempo que criticó las medidas del Gobierno central. "Subir los salarios está muy bien pero, ¿quién piensa en nosotros? La subida del SMI es fantástica pero no podemos obligar a los empresarios a pagar una multa ahora. No es el momento de este tipo de reforma, en la salida de una crisis. Lo que hacen es asfixiarnos", apuntó.