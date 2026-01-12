Fundación Unicaja y Cooperación Internacional promueven el emprendimiento social y el voluntariado entre la juventud andaluza

Fundación Unicaja y Cooperación Internacional se unen para promover el emprendimiento social y el voluntariado entre la juventud andaluza a través del proyecto ‘Sé más tú’ que se desarrolla en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada. La iniciativa, seleccionada en la convocatoria extraordinaria de la institución con motivo del décimo aniversario, busca involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes para impulsar su participación en la ayuda a los más necesitados.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha visitado el Colegio Fundación Unicaja Juan de la Rosa de Ronda, uno de los centros educativos participantes, para conocer de cerca esta experiencia en la que participan una veintena de colegios y asociaciones juveniles.

Más de 1.121 jóvenes participarán en este programa, que trabaja algunos retos sociales como la pobreza, la exclusión, el derecho a la educación y la formación en la defensa de los derechos humanos en colegios e institutos andaluces a través de sesiones de sensibilización en las aulas y exposiciones itinerantes. Además, a través de la sesión “La Magia del Voluntariado” se trabajan las competencias del voluntariado en los jóvenes de forma atractiva y dinámica. En este sentido, a través del Programa de Iniciación del Voluntariado se organizan voluntariado en distintas asociaciones para alumnos de 1º de Bachillerato. El proyecto contempla también que jóvenes voluntarios pinten y adecenten ocho hogares de familias y personas en situación de vulnerabilidad a través del proyecto ‘Painting for Others’ y la ayuda directa a una quincena de familias vulnerables en Málaga.

Cooperación Internacional

Cooperación Internacional es una organización española sin ánimo de lucro que trabaja desde 1993 por una juventud solidaria. La entidad tiene como objetivo promover la participación social de los jóvenes en la ayuda a los más necesitados, mediante un compromiso estable de servicio y con una mentalidad abierta que sea capaz de enseñar y aprender con los demás.

Ha recibido el Premio Estatal al Voluntariado Social 2017, la Cruz de Oro de la Orden Civil de Solidaridad Social y también está presente a través de la plataforma International Youth Cooperation en el trabajo que desarrolla en más de 10 países de la Unión Europea.

Convocatorias extraordinarias para celebrar los diez años de Fundación Unicaja

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó en 2025 dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.