Fundación El Pimpi lanza “Cantera Gastrobar” para formar a la nueva generación de profesionales hosteleros

Su programa de formación e inserción laboral en hostelería, que en esta ocasión incorpora un novedoso Curso de Gastrobar, es una propuesta adaptada a las necesidades actuales del sector y orientada a formar profesionales capaces de desenvolverse con soltura en todas las áreas de un establecimiento.

El curso, que se desarrollará del 11 de septiembre al 16 de octubre en el Centro de Innovación Social La Noria, tendrá una duración de 150 horas distribuidas en 25 jornadas lectivas, con un planteamiento eminentemente práctico en el que el alumnado aprenderá trabajando como si formara parte de un gastrobar real.

Cantera es un proyecto gratuito dirigido a personas mayores de 18 años residentes en la provincia de Málaga que se encuentran en situación de vulnerabilidad o con dificultades de acceso al empleo. A través de grupos reducidos y un acompañamiento personalizado, el programa busca facilitar una incorporación inmediata al mercado laboral. Desde su creación, el proyecto ha conseguido que más del 80 % de su alumnado acceda a un empleo en el sector hostelero malagueño tras finalizar la formación.

Un profesional para la hostelería del presente

La evolución de la restauración demanda perfiles cada vez más versátiles. Por ello, este curso apuesta por formar al denominado "Profesional Integral de Gastrobar", un trabajador capaz de desempeñar funciones en cocina, sala, barra, office y

organización del servicio, adaptándose con rapidez a las necesidades de cada momento.

Durante la formación, el alumnado adquirirá competencias técnicas en atención al cliente, servicio de alimentos y bebidas, preparación de cafés, cerveza y coctelería básica, elaboración de tapas y desayunos, emplatado, seguridad alimentaria, organización del servicio, limpieza, gestión de stock y uso de herramientas digitales habituales en hostelería, además de desarrollar habilidades transversales como el trabajo en equipo, la comunicación, la iniciativa, la organización o la orientación al cliente.

Formación basada en la práctica

El curso está diseñado para reproducir el funcionamiento diario de un gastrobar. Cada jornada comienza con un briefing operativo y finaliza con una evaluación conjunta del servicio, permitiendo al alumnado analizar los aciertos y detectar

oportunidades de mejora.

La metodología contempla una rotación constante por todos los puestos de trabajo para que cada participante adquiera una visión global del negocio y llegue al mercado laboral con experiencia práctica en todas las áreas del establecimiento.

A lo largo de las cinco semanas de formación, el alumnado participará en diferentes bloques prácticos y talleres especializados, entre los que destacan:

• Servicio de sala y atención al cliente, con formación en mise en place, montaje de mesas, protocolo, manejo de bandeja, servicio de vinos y cerveza, venta sugerida y resolución de incidencias.

• Barra y cafetería, donde aprenderán el manejo de una cafetera profesional, preparación de espresso y cappuccino, texturización de leche, tiraje de cerveza, coctelería básica, elaboración de cocktails y servicio de desayunos.

• Cocina de gastrobar, centrada en la elaboración de tapas frías y calientes, bocadillos gourmet, ensaladas, brunch y técnicas de emplatado.

• Organización y gestión del establecimiento, con contenidos relacionados con compras, escandallos, control de stock, mermas y funcionamiento integral de un gastrobar.

• Empleabilidad, incluyendo elaboración del currículum, preparación de entrevistas de trabajo, imagen profesional y derechos laborales.El programa culminará con dos experiencias que acercan al alumnado al entorno profesional: Un servicio real en la Diputación de Málaga y el acto de Clausura del curso.

Cantera, es un proyecto de la Fundación El Pimpi que tiene como objetivo ofrecer una oportunidad real de formación, crecimiento personal e inserción laboral a través de la hostelería