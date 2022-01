Francisco de la Torre: "Pasión e ilusión no me faltan, pero quiero algo más de tiempo para mí"

En la entrevista concedida junto al expositor malagueño en Ifema, el regidor destacó la fortaleza de la ciudad en plano turístico, que permite que la capital siga sumando interés de miles de visitantes al año, y de multitud de empresas que apuestan por la inversión en la misma. Un de la Torre que asegura estar más que ilusionado en su posición, si bien "no es el momento", dijo, "de abordar esa materia", tras ser cuestionado por su intención de seguir participando activamente de citas como ésta. "Ganas no me faltan, pero quiero algo más de tiempo para mí, sin caer en el egoísmo", dijo.