Los "eternos proyectos" de Málaga, bajo la lupa

La pregunta se repite en la ciudad desde hace años... tal vez décadas: ¿Por qué en Málaga, hay proyectos que nunca ven la luz? Más allá de un titular... o cien, hay asuntos relevantes de la capital que, desde hace tiempo, esperan una resolución concreta, una ejecución definitiva o un paso al frente a modo de voluntad política, que reactive aquello que fue expuesto, presentado a bombo y platillo, pero que nunca llegó a hacerse realidad. En Málaga sabemos mucho de irresolubles: ¿les suena lo de la torre inacabada de la Catedral? Tal vez es el primer ejemplo de una propuesta que debería ser resuelta y que, por H o por B... se queda en el cajón de pendientes, durmiendo el sueño de los justos. Y el catálogo que arranca en la segunda torre del principal templo de la ciudad es más amplio que el de los juguetes en periodo navideño.

Hay mil y un ejemplos de materias que pudieron ser y no fueron: el puente sobre la bahía que se dijo podría comunicar La Cala del Moral con Guadalmar; el ferry de Nerja a Estepona y otras propuestas ferroviarias que siguen sin llegar para la Costa del Sol occidental, siempre en el ideario pero nunca en marcha; por no hablar de la integración del Guadalmedina o lo que es lo mismo, la consolidación de un proyecto de los muchos que se han barajado, para que el cauce seco del río deje de ser cicatriz patente en una ciudad que presume de imagen turística.

Es un caso singular ese, porque se ha hablado y mucho del requerimiento técnico que imposibilita según qué soluciones. Para el cauce se han barajado el soterramiento total, el parcial, o la renaturalización del cauce urbano del río, para regenerar su biodiversidad y recuperarlo en definitiva, para su disfrute..., algo que comparten todas las propuestas. Como pendiente estña la primera de las intervenciones que pareció encontrar consenso y viabilidad técnica y presupuestaria: el proyecto de la llamada 'vía verde' . Algo que, seis años después de recogerse en los presupuestos municipales, sigue sin ejecutarse. Y no es el del Guadalmedina el único proyecto anclado por choque de criterios, falta de voluntad o ineficacia a la hora de encontrar consenso entre administraciones. En algunos casos, la justificación llega de parte del compendio de administraciones que forman parte de ese procedimiento. La pesada maquinaria administrativa puede serlo más si en un proyecto confluyen diferentes organismos.

Los expertos toman la palabra

Al respecto, Juan Vera, catedrático de Derecho Administrativo, advierte en Más de Uno que “los órganos de participación en nuestro país todavía tienen mucho recorrido, y no cuentan aún con el peso que debieran”, al tiempo que reconoce que hay tres pilares diferentes en los que asentar las bases de este debate: “Hay que distinguir entre la promesa política y la administración pública”, dice Vera, que añade que de un lado están la "voluntad política, de otro, el procedimiento y, por otra parte, la disponibilidad presupuestaria. No hay proyecto sin dinero. A veces hay voluntad política, presupuesto, pero el procedimiento administrativo es complejo”, concluye.

Málaga lleva cerca de 20 años esperando que el Metro sea lo proyectado: Se inauguró parcialmente en 2014, tras una década de proyecciones y obras y con varias fechas de inauguración fallidas, desde que la obra se pusiera en marcha en 2006. 20 años para cambiar parcialmente la movilidad de la ciudad, que no ha visto llegar un vagón de Metro al centro todavía... porque ese hito no será realidad hasta final del próximo año.

En Málaga esperamos aún, además, que sea real el parque en Arraijanal, proyecto bloqueado durnante años por la anterior Junta, y que tampoco ahora con el gobierno de PP y Ciudadanos parece despejarse. Una ciudad que vive de cara al mar, pero que aún no ha dado con la solución a la remodelación del Paseo Marítimo de Pedregalejo. Un proyecto del que se viene hablando desde hace más de una década pero que se sigue haciendo esperar. El proyecto constructivo ya está en manos de los responsables de la Gerencia de Urbanismo, se calculó unala inversión necesaria en torno arondará los 6 millones de euros... se anunció la voluntad del equipo de gobierno de activar la licitación de la intervención este mismo año, pero como en otras tantas ocasiones... toca esperar. “Con la pandemia, habrá cosas que cambiarán", dice Juan Vera. "La carga normativa y administrativa va a sufrir cambios que tienden a simplificar esto", concluye.

Por su parte, el abogado y ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Fuengirola, Javier García León, intervino en Más de Uno para exponer su visión al respecto de este capítulo de proyectos pendientes. En su intervención, recordó que "hablar de mecanimos de participación es interesante, pero no olvidemos que eso no hace sino dilatar más los plazos". Al mismo tiempo, añadió que "he votado tres o cuatro veces los mismos proyectos"