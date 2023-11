El decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa, candidato a rector de la UMA

Las elecciones en la Universidad de Málaga, para elegir al próximo rector o rectora tendrán lugar el próximo viernes 1 de diciembre. Cuatro candidatos aspiran a dicho puesto. Para conocer a los aspirantes, su programa y sus planes para la institución académica, en Más de uno Málaga hacemos una ronda para conocer a cada uno de ellos.

Juan José Hinojosa es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la misma facultad de la que es decano desde 2011. También desarrolló 10 años de carrera académica en la Universidad de Almería, donde también ostentaba una cátedra. En las elecciones de 2015 ya mostró su interés de ser rector de la UMA. Ahora vuelve a presentarse, siendo el segundo aspirante en hacer pública su candidatura.

Un cambio de dinámica, renovación de las titulaciones y las relaciones con el exterior, los pilares de su candidatura

La candidatura de Hinojosa se apoya en "convicciones", en hacer frente a diferentes retos. En primer lugar, a un cambio de dinámica en la gestión de la institución académica, asumida por "muchos años de gobiernos sucesivos" y los modelos implantados. "Se requiere un cambio de cara al futuro", asegura.

Por otro lado, la renovación de las titulaciones, para ofertar perfiles más profesionales y adaptados a lo que demandan los alumnos y la sociedad. El tercer reto es la mejora de la relación con la sociedad malagueña, la penetración en el tejido empresarial y social, así como la planificación de las relaciones con el exterior.

Su valor diferencial: no ha formado parte de la estructura directiva

Más allá de ser decano de su facultad, Hinojosa no ha desempañado un cargo de gestión en la estructura directiva de la institución, lo que él considera que le diferencia del resto de candidatos. En 2015 ya se presentó a las elecciones, pero vio que "estaba todo el pescado vendido". Este año vuelve a presentarse con un conocimiento más profundo de la universidad, más maduro, y con principios. Afirma que presenta porque "para cambiar las cosas, uno tiene que dar la cara, no vale echarse atrás".

¿Hay un plan B?

En caso de no ser elegido, Hinojosa no quiere formar parte de otros equipos de gobierno: "Yo no me presento para buscar un puesto de esos, he recibido ofertas de otros candidatos y las he declinado". Confiesa que, si no es rector, concluirá su mandato como decano de Derecho y seguirá siendo profesor universitario.