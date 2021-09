La construcción sigue al alza en la provincia... pero falta mano de obra

En la actualidad, son en torno a las personas ocupadas en el sector de la construcción en la provincia: Es el doble de trabajadores que hace cinco años, si bien los constructores advierten que no hay exceso, sino todo lo contrario, de expertos en materias que requieren de una cualificación específica: encofradores, fontaneros, electricistas o albañiles que no sobran en un momento en que Málaga quiere seguir construyendo su futuro. Llevan tiempo demandando mejoras en esta materia desde colectivos como los sindicatos: entienden que la estabilidad laboral es solo una de las cuestiones que debe mejorarse. Es una de las trabas en el día a día de estos trabajadores, que, cuando consiguen salir del sector por ubicarse en un perfil profesional diferenta, acaba por no volver, ya que encuentran mejor acomodo en horario o sueldos. Un sector que tiene ocupada en la actualidad a más de 64.000 personas en Málaga es el doble de empleados que hace cinco años.

“Vamos a seguir viendo grúas en la capital y en las zonas de costa. El teletrabajo también ha abierto unas puertas enormes que hace que mucha gente vea malaga como un lugar ideal para vivir y trabajar”, advierten los constructores. Al mismo tiempo, exponen con claridad la situación en cuanto al complejo acceso a la vivienda en nuestro país: “Existe un problema grave, sobre todo con los jóvenes, para el acceso a la vivienda. Hay que tener ahorrado el 20% del precio de la vivienda más impuestos. Eso no asumible por la gran mayoría de familias o personas jóvenes. La administración pública debe promover más vivienda, facilitar la vía impuestos, y aligerar así el precio de la vivienda”, dice Aragón.