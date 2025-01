Consejos para el mejor uso del vehículo ante las bajas temperaturas

Con la llega del frío, son varios los problemas que se nos presentan a la hora de utilizar nuestro vehículo. Las bajas temperaturas generan la aparición de escarcha en los cristales o el riesgo de no poder arrancar el motor ante el riesgo de congelación. En Málaga ciudad estamos poco acostumbrados a estas incidencias, pero no hay que irse muy lejos para experimentarlas como sí ocurre en las comarcas de Antequera, Ronda o la alta Axarquía. Por ello, le preguntamos a Carlos Sedano, experto en conducción y del mundo del motor, ¿Qué debemos hacer para arrancar nuestro coche con temperaturas bajo cero y que no nos ocasione ningún problema?, ¿Cómo tratar los cristales si presentan escarcha?, ¿Cuál es la forma más adecuada y acertada para no generar daños a las lunas y limpiaparabrisas?. Una vez arrancado el vehículo, debemos tener muy presente la conveniencia de realizar una conducción segura y responsable, y una última cuestión que nos queda es si resulta aconsejable utilizar neumáticos de invierno en una zona de costa como Málaga.