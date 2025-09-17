I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar reúne a los principales líderes de las empresas familiares andaluzas en Málaga

La apertura del congreso, a las 9.30 horas, correrá a cargo de D. Manuel Barbadillo Eyzaguirre, Presidente de Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y de D. Jorge Paradela Gutiérrez, Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, mientras que la clausura será realizada por el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados.

Este primer foro regional, organizado por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, contará con la participación de destacados ponentes como el diplomático Jorge Dezcallar, los economistas José Carlos Díez y José María O’Kean, el tenor y conferenciante José Manuel Zapata, y presidentes y CEOs de empresas referentes como Mayoral, Persán, Grupo ITURRI, AERTEC, Osborne, Grupo MAS y Famadesa.

El I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar nace con el objetivo de reflexionar y compartir estrategias que permitan reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la continuidad de las empresas familiares en Andalucía.

A lo largo de la jornada se abordará el papel de la familia empresaria como garante de valores y cohesión social, la importancia de impulsar la innovación y la tecnología como palancas estratégicas de crecimiento, y la necesidad de profesionalizar la gobernanza incorporando consejeros independientes para fortalecer la toma de decisiones junto con los Órganos del Consejo.

Además, se analizará el actual contexto económico y los retos que plantea para las empresas familiares, así como la planificación de la sucesión generacional como garantía de continuidad y legado en el tiempo.

El congreso dará comienzo a las 9:00 horas y concluirá a las 17:00 horas, estructurado en cinco mesas redondas y dos ponencias principales.