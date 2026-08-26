El Colegio de Veterinarios de Málaga forma a sus miembros sobre las implicaciones legales del ejercicio de la profesión

El Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga celebrará el próximo 2 de septiembre, a las 20:00 horas, la jornada online “Cuando la práctica clínica llega a los tribunales. Lex artis, responsabilidad profesional y prueba pericial en Veterinaria”, una formación planteada a raíz de una reciente resolución de la Audiencia Provincial de Málaga que está suscitando un amplio debate entre los profesionales veterinarios.

La sentencia revoca el pronunciamiento dictado inicialmente en primera instancia y aprecia mala praxis en la actuación de una veterinaria tras el fallecimiento de un perro pocas horas después de haber recibido dos vacunas de distintos laboratorios.

Más allá de las circunstancias concretas del procedimiento, la resolución introduce cuestiones de especial relevancia para el ejercicio profesional veterinario, relacionadas con la interpretación de la lex artis, el alcance de las indicaciones recogidas en las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios, la determinación del nexo causal, la responsabilidad profesional, la carga de la prueba y el papel de los informes periciales en los procedimientos judiciales.

Ante la trascendencia que estos aspectos pueden tener en la práctica clínica diaria, el Colegio de Veterinarios de Málaga ha considerado necesario ofrecer a sus colegiados un espacio de análisis específicamente dirigido a abordar el caso desde una perspectiva jurídica, deontológica y pericial.

Cartel de la formación | Onda Cero Málaga

El objetivo de la jornada no es valorar ni cuestionar el pronunciamiento judicial, sino analizar sus implicaciones profesionales y proporcionar a los veterinarios criterios y herramientas que les permitan ejercer con la máxima seguridad clínica y jurídica.

La sesión contará con la participación de José Luis Peñate, vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y coordinador de sus procedimientos disciplinarios, y de Alfredo Fernández, perito veterinario, miembro de la Comisión Nacional de Deontología del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y vocal de la Comisión Nacional para el Bienestar Animal.

Durante la jornada se abordarán, entre otras cuestiones, qué se entiende jurídicamente por lex artis veterinaria, qué valor pueden adquirir las fichas técnicas en un procedimiento judicial, cómo se analiza la relación entre una actuación clínica y un resultado adverso, cuál es la importancia de la historia clínica y de la documentación del acto veterinario y qué función desempeña la prueba pericial cuando una decisión clínica termina siendo examinada ante los tribunales.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga se subraya que la creciente complejidad normativa y jurídica que rodea al ejercicio veterinario hace especialmente importante que los profesionales conozcan no solo los criterios científicos que sustentan sus decisiones, sino también la forma en que dichas actuaciones pueden ser posteriormente interpretadas y valoradas en sede judicial.