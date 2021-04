La campaña de la Renta avanza en Málaga

La campaña comenzó el 7 de abril de forma telemática y concluirá el 30 de junio de 2021, según el calendario publicado por la Agencia Tributaria, aunque será a partir del día 6 de mayo cuando se pueda realizar telefónicamente y del 2 de junio de forma presencial en las oficinas. Según la modalidad, la campaña que ha arrancado maneja unos plazos concretos. Ojo que los más rápidos, ya han presentado la suya e incluso, en el caso de aquellos a los que les correspondía devolución, ya han sido abonadas las cantidades de parte de la Agencia Tributaria. Y es que hoy hablamos de economía… de la más cercana. La microeconomía que se torna en clave para cada casa, para cada empresa. En una situación de complejidad para muchos, cuando se acrecientan los problemas de ésta índole para muchas familias que, con la pandemia, han terminado por ahogarse financieramente, habida cuenta de que su negocio cayó, perdió clientes de forma abrupta; o bien porque eran asalariados que, merced al Covid, vieron la carta de cese de actividad en su mesa.

Que las cosas no son fáciles y que hay cierta complicación en la hucha de miles de familias es una evidencia. En nuestra capital, incluso hay estudios que certifican que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, lo que nos indica que el potentado lo es igual o más que antes, mientras que aquel que ya pasaba apuros, los pasa más aún ahora. El 'Atlas de distribución de renta de los hogares’ del Instituto Nacional de Estadística es contundente en este aspecto: hay 63.898 euros de diferencia entre lo que ingresa de media al año una familia en las zonas más caras de la ciudad (aquellas con las rentas más altas) y otras, donde se vive con el menor peso salarial de la capital. Ejemplos en la zona de Pinares de San Antón y en La Palmilla: hasta 63.000 euros de diferencia en esa renta anual, según el INE, que refleja cómo en los últimos cuatro años, estas diferencias no han hecho sino crecer y crecer. Si en el primero de los barrios, la renta ha crecido más de 12 puntos desde 2017, en los hogares de la mencionada Palmilla sólo creció un 10%, reflejando que, ni siquiera cuando la economía crece, lo hace por igual.

Con todo, en plena campaña de la Renta estamos o, lo que es lo mismo, en el periodo en que toca rendir cuentas con la administración y, con más o menos posibles, toca sacar la calculadora ante la Agencia Tributaria. La posibilidad de cursar la declaración por Internet está abierta desde el pasado día 7. Para realizar el trámite mediante esta vía hay que contar con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia para poder llevar a cabo la presentación. En los dos últimos casos, solo lo podrán utilizar las personas físicas.

Por teléfono, desde el 6 de mayo

Además, en el calendario asoman otras citas: la vía telefónica se abre el día 6 de mayo. En este caso, hay que tener en cuenta que para ser atendidos será necesario concertar previamente una cita previa, lo cual podrá hacerse desde el 4 de mayo hasta el 29 de junio de 2021, por Internet o en los números: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 / 901 22 33 44 / 91 553 00 71. Las citas tienen una duración de 15 minutos en horario de 9:00 a 20:30 horas. Una vez registrado su turno, deberá tener preparada la información necesaria para realizar la declaración cuando le llamen. Por último, la opción preferida por aquellos que quieren una atención cara a cara, la vía presencial se abre el 2 de junio. Para ello, más que nunca, es necesario solicitar una cita previa, que se podrá solicitar a partir del 27 de mayo y hasta el 29 de junio, un día antes del fin de la campaña de este año, por Internet o en los números mencionados anteriormente.

Una de las principales novedades de cara a la campaña de 2020 es la posibilidad de importar los datos almacenados en los libros de registro del IRPF, siempre que estén en el formato correspondiente.

De este modo, se permitirá que aquellos contribuyentes que realizan actividades económicas y están obligados a presentar estos libros tengan más facilidades para cumplimentar la sección. Esta medida afectará, por tanto, al libro registro de ventas e ingresos, así como al libro registro de compras y gastos.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha traído consigo la implementación de una serie de cambios para los ciudadanos. Estas son las novedades que Hacienda ha incorporado y que afectan a la declaración de la Renta: una palabra clave en el último año para muchos españoles… y una circunstancia especial en su declaración de la renta: toca declarar un ERTE.

¿Qué pasa si estoy o he estado en ERTE?

En este caso, están exentos de presentar la declaración de la Renta aquellos contribuyentes que obtengan unos rendimientos brutos del trabajo inferiores a los 14.000 euros. Como medida excepcional por el coronavirus, aquellos contribuyentes afectados por un ERTE no estarán obligados a declarar por IRPF si la suma de los rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros y "si el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los 1.5000 euros". Entre las peculiaridades de 2020, las prestaciones derivadas de esos Expedientes de Regulación de Empleo mencionados… y el comienzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).