La asociación de defensa de los conductores pide al Ayuntamiento que revise el radar de El Atabal y retire las multas duplicadas

La organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ha alertado, en una nota hecha pública hoy, de la existencia de graves fallos de medición y procesamiento de datos en el radar fijo situado en el número 22 de la Avenida Lope de Vega, en funcionamiento desde hace tres años, al verificar que se están formulando duplicadamente denuncias por exceso de velocidad, formuladas el mismo día y la misma hora, pero consignando que el vehículo circula a velocidades diferentes: Por ej. en una pone que circula a 58 km/h y en la otra a 63 km/h.

Un radar que desafía las leyes de la física

"Lo cual resulta físicamente imposible -señalan desde los servicios jurídicos de AEA- ya que un mismo vehículo no puede ocupar un único espacio-tiempo desplazándose a dos velocidades diferentes. Esto demuestra de forma irrefutable el irregular funcionamiento del radar utilizado y el error en la formulación de las denuncias”.

La asociación advierte de que este tipo de anomalías tecnológicas quiebran por completo la presunción de veracidad de la máquina y la fiabilidad exigida por el Instituto de Metrología de España, ya que "Si el aparato da dos mediciones incompatibles en el mismo instante, ¿cómo podemos confiar en que el resto de las multas del día sean reales y precisas?", se preguntan desde la organización de defensa del conductor.

Exigencia de apagado y anulación de todas las multas

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha anunciado que “su asociación no se va conformar con la solución habitual del Ayuntamiento de Málaga de anular solo una de las multas formuladas”, en base al principio “non bis in idem”, sino que va a exigir a Gestrisam, que es el organismo autónomo encargado de gestionar las multas de tráfico de la ciudad, que anule y archive ambos expedientes, al estar totalmente invalidada la prueba que sirve de base para formular dichas denuncias.

Asimismo, van a solicitar una revisión metrológica urgente del radar de la Avenida Lope de Vega para comprobar si este fallo ha podido afectar a otros conductores ya que, según AEA, este aparato sanciona cada año a cerca de 3.000 conductores.