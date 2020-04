Los ingresos hospitalarios por coronavirus se reducen en Málaga un 40% en la última semana

Los datos arrojados por la crisis del coronavirus y su evolución ofrecen una gran cantidad de posibilidades a la hora de ver cómo irán los próximos días. Una medida a observar es el aumento diario de ingresos en los centros hospitalarios de la provincia, de tal forma que se ha observado una reducción en los mismos: de 241 que se produjeron la semana del 3 al 9 de abril (ambos inclusive) a 144 lo que supone un descenso del 40%.

Otros vectores

Sin embargo, el ingreso en las UCI de la provincia, aunque también ha disminuido, no lo ha hecho tanto. De 51 nuevos ingresos a 45, un 12% de disminución. Pero esta tendencia se agudiza aún más si vamos a los fallecidos, donde no sólo no disminuyen, sino que ha aumentado. De 54 óbitos la semana pasada a 65 en la que acabamos de terminar: un 18'5% más.

Posibles conclusiones

De este modo, si bien se observa una disminución en nuevos casos, comprobamos cómo aún queda un recorrido a la pandemia, ya que la disminución de ingresados en UCI no es tan baja, por no hablar del número de fallecidos. Estos datos (disminución de ingresos hospitalarios) podrían tener su consecuente disminución en fallecimientos, aunque la previsión es que falte aún alguna semana.

Datos

Viendo los datos diarios, el aumento de nuevos ingresos hospitalarios se ralentiza en Málaga respecto al día de ayer. En total ya hay 1.302 (+18). Eso sí, el número de ingresados en UCI no aumentan y siguen siendo 156.

Fallecidos

Sin embargo, en las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de otras 10 personas por coronavirus en Málaga. Suman ya 211.

Mismo dato de hace una semana

Curiosamente la suma de nuevos casos graves de coronavirus en la provincia (28) es exactamente la misma a la registrada hace justo una semana que precedió a tres días de descenso en Málaga.

En total hay 2.362 contagiados por coronavirus detectados y 772 personas curadas.