Cultura autoriza las obras en la Casa de Botes del Puerto de Málaga

*El Ministerio de Cultura da luz verde a la concesión de la licencia de obras de un restaurante de lujo en la Casa de Botes del Puerto de Málaga

En respuesta al ayuntamiento de Málaga, el Ministerio aclara que el expediente abierto para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) La Farola, no interfiere en la realización de estas obras, ya que considera que estas obras no afectarían al monumento ya que los trabajos a realizar en la Casa de Botes están fuera del entorno de protección de La Farola. Por otra parte, esta respuesta del Ministerio de Cultura hace pensar que el proyecto de construcción de la torre que acogerá un hotel de lujo en el dique de Levante, tampoco se vería afectado por la declaración como BIC de La Farola, aunque el ayuntamiento ha presentado alegaciones a la resolución porque el como asegura el concejal, existe ambigüedad al no determinar cuál es el escenario concreto de actuación.

*Datos coronavirus

En las últimas 48 horas hasta el mediodía de ayer, han sido confirmados 1.471 contagios; se han registrado 49 ingresos hospitalarios, de los cuales uno en UCI (permanecen ingresadas 438 personas, de ellas 43 en las Unidades de Cuidados Intensivos); el número de fallecidos asciende a 2.130 tras registrarse dos nuevos decesos; por último, el total de curados se eleva en 1.910 personas más.

Tasas de incidencia

En la provincia la tasa se sitúa en 1.174 casos confirmados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que en la ciudad es de 1.292.

Distritos sanitarios

Axarquía, 1.976; Costa del Sol, 852; La Vega, 1.191; Málaga, 1.264; Serranía, 1.852; y Valle del Guadalhorce, 840.

Proceso de vacunación

Desde hoy las personas mayores de 30 años pueden acudir a los tres puntos de vacunación sin cita previa de los Centros de Salud de La Roca, El Palo y Colonia de Santa Inés de lunes a viernes.