El Ayuntamiento de Málaga impondrá definitivamente el SARE en Huelin

El equipo de gobierno, defiende la implantación definitiva del SARE después del periodo de seis meses de prueba.

El concejal de movilidad, José del Río, asegura que el aparcamiento regulado está consolidado en la zona y que las plazas de aparcamiento han rotado lo suficiente, logrando el aumento del consumo en los comercios de la zona.

La postura del equipo de gobierno ha encontrado respaldo desde la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS)

Este colectivo considera que el aparcamiento regulado, ha favorecido al comercio y la hostelería de la zona, consideraciones que han sido muy criticadas desde el grupo municipal Adelante, contrario a la implantación del estacionamiento regulado.

El alcalde ratifica que la decisión sobre la celebración de la feria 2021, prevista del 13 al 21 de agosto, sigue pendiente de la evolución de la pandemia.

La decisión sobre las distintas opciones que se barajan está pendiente de la evolución de las tasas de contagio que, en la actualidad, no son favorables según el alcalde Francisco de la Torre, al continuar subiendo aunque sea de forma lenta. Para De la Torre, no se descarta ninguna opción (celebración, no celebración y retraso al mes de septiembre). La decisión definitiva se puede tomar incluso a principios de julio.