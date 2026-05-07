La Agrupación de Cofradías acoge una exposición sobre los bordados de las Hermanas Trinitarias en el centenario de su llegada a Málaga

La sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga acoge desde este miércoles la exposición ‘Hermanas Trinitarias en Málaga: 100 años tejiendo esperanza’, una muestra organizada por la Congregación de Hermanas Trinitarias que recorre su legado en la ciudad a través de su destacado taller de bordados artesanales.

La Agrupación de Cofradías colabora en esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, y que se enmarca en la conmemoración del centenario de la llegada de esta congregación a Málaga.

La exposición se distribuye entre la Sala de Exposiciones Temporales y la Sala Humero, ambas situadas en la planta baja del complejo de San Julián, con acceso directo desde la calle Muro de San Julián. A través de este recorrido, el visitante podrá descubrir algunas de las piezas más representativas del patrimonio cofrade malagueño elaboradas por las Hermanas Trinitarias entre los años treinta del siglo XX y el cierre de su taller en 1984.

Entre las obras expuestas destacan dos grandes mantos de procesión: el de María Santísima de la Estrella y el de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de las Reales Cofradías Fusionadas, que ocupan un lugar central en la Sala Humero. Junto a ellos, la muestra reúne una amplia selección de enseres, piezas de ajuar y elementos procesionales vinculados principalmente a hermandades como la Estrella, Zamarrilla o la Pollinica, así como a otras corporaciones de la capital y la provincia.

El recorrido expositivo incorpora además bocetos, diseños y materiales de trabajo que permiten conocer el proceso creativo del taller, con obras basadas en trazos de artistas como Juan Martínez Cerrillo o Juan Casielles, así como de cofrades como José García Ojeda o Concepción Viano. Muchos de estos documentos, inéditos, han sido cedidos por colecciones particulares.

Más allá de su valor artístico, la exposición pone de relieve la dimensión social del taller de bordado de las Hermanas Trinitarias, concebido como una herramienta de formación y promoción para jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, dentro del carisma fundacional de la congregación.

La muestra ha sido comisariada por Alejandro Cerezo Ortigosa, presidente de la Comisión de Cultura de la Agrupación de Cofradías, y ha contado con el montaje, asesoramiento y conservación del Estudio Santa Conserva.

La exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 30 de mayo, de lunes a viernes en horario de 18:00 a 21:00 horas y los sábados de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Asimismo, con motivo de la celebración de La Noche en Blanco, el sábado 16 de mayo, permanecerá abierta hasta la 1:00 de la madrugada.