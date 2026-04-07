Juanma Moreno busca 15.000 votos para conseguir una nueva mayoría abosluta

En una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', en Telecinco, Juanma Moreno ha considerado que el hecho de que su partido vuelva a lograr una nueva mayoría absoluta va a estar "muy ajustado".

Moreno ha reconocido que las mayorías absolutas "son muy difíciles", y ha señalado que es "probable" que el PP-A alcance un millón y medio de votos y que gane "en las ocho provincias", pero por 15.000 votos, "depende de dónde estén situados, en ocho restos que hay en las ocho provincias", él puede mantener los 57 escaños actuales (la mayoría absoluta son 55) o quedarse en 52.

"Por tanto, esto va a estar muy ajustado y, desde luego, nadie puede dormirse en los laureles, ni nadie irse a la abstención o a la playa el día de las elecciones, los que quieran que sigamos cambiando a Andalucía", ha señalado Juanma Moreno.