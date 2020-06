Archivada la causa por presunta prevaricación contra el ex alcalde de Trebujena, Manuel Cárdenas

En esta causa también estában implicados el actual alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, una ex concejal y varios técnicos municipales

El Juzgado Mixto número tres de Sanlúcar ha dictado el archivo de la causa contra el exalcalde de Trebujena y ex coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Cárdenas; el actual regidor en el Ayuntamiento, Jorge Rodríguez; la exconcejal María Dolores Hedrera; y diversos técnicos municipales, por un supuesto delito de prevaricación relacionado con presuntas irregularidades en expedientes de disciplina urbanística en suelos no urbanizables y de suministro de agua. El juez no ha visto "perpretación de delito y ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones. El gobierno de Trebujena ha explicado en un comunicado su satisfacción porque "ha quedado demostrado que jamás ha actuado de forma arbitraria y su proceder ha estado siempre sujeto a la defensa del interés general".

El informe de Fiscalía refleja que "no se considera que concurran los requisitos de arbitrariedad y notoria ilicitud que exige el tipo penal de la prevaricación". Serían los particulares, según el informe de la Fiscalía, "quienes se desviaban, en su caso, de la autorización concedida, para lo cual se tramitaban los distintos expedientes urbanísticos para reconducir las anomalías, todo ello dentro de las posibilidades personales y materiales del propio Consistorio". "Con este tipo de archivo se vuelve a poner de manifiesto el peligro de la judicialización de la política y la injusticia que pueden llegar a causar a la honorabilidad de las personas y de los cargos públicos las llamadas penas de titulares de prensa, desatando especulaciones que dejan fuera toda presunción de inocencia, cuando siete años después se produce el archivo de una causa sin juicio porque no hay delito", ha señalado el alcalde de la localidad trebujenera.