Programa especial desde el Congreso Internacional de Frutos Rojos

Durante la emisión, el programa tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los protagonistas de esta edición, entre ellos Luis Galindo, encargado de pronunciar la conferencia inaugural, quien compartió su visión sobre la motivación, el liderazgo y los retos que afrontan los sectores productivos en un contexto de transformación constante.

También participaron en el espacio el presidente y el gerente de Freshuelva, Francisco José Gómez y Rafael Domínguez Guillén, respectivamente, quienes analizaron la importancia del congreso como punto de encuentro para abordar los principales desafíos del sector de los frutos rojos, así como las oportunidades de futuro para una actividad estratégica en la provincia.

Onda Cero Huelva en el XI Congreso Internacional de Frutos Rojos. | Huelva

El programa contó además con la presencia del empresario José Antonio Martín, fundador de Agromartín y reconocido este año con la Fresa de Oro, así como con Diego Velo, fundador de La Canastita y una de las figuras más queridas y respetadas del sector, que ya recibió en 2024 el máximo reconocimiento que concede la patronal de los frutos rojos.

Onda Cero Huelva en el XI Congreso Internacional de Frutos Rojos. | Huelva

Con este programa especial, Más de Uno Huelva ha querido acercar a sus oyentes el ambiente, los contenidos y los protagonistas de una cita que consolida a Huelva como epicentro internacional del sector de los frutos rojos.