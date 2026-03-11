Más que Cofrades - 11/3/2026

En nuestro programa de esta semana nos adentramos en la Casa de Hermandad de la Esperanza y en su iglesia.

En primer lugar, estuvimos hablando con José Manuel Mora, Hermano Mayor de la Esperanza, que nos contó las novedades de la Hermandad en los últimos meses y cuáles serán los estrenos de cara al próximo Miércoles Santo.

Estuvimos con Noelia Fraga, Vocal de Caridad de la Esperanza, que nos contó la obra social 'La Despensa de la Esperanza', su puesta en marcha el año pasado y cómo da cobertura a cientos de familia de Huelva.

Nos colamos en el camarín de la Virgen de la Esperanza, y estuvimos hablando con José Fernández, Prioste de la Hermandad y vestidor de la cofradía, sobre su experiencia ataviando a la Dolorosa cada vez que se pone frente a los ojos de la Esperanza.

Además, estuvimos hablando con José Antonio Vieira, Diputado de Formación de la Hermandad del Miércoles Santo, que nos contó la historia de la Hermandad de la Esperanza, desde sus orígenes hasta la actualidad.

También estuvimos con Basi, una Hermana de la Esperanza que es, además, una de las responsables del taller de costura de la Hermandad, que nos contó la labor que hace este grupo durante todo el año.

Estuvimos hablando con una miembro de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración, la banda de la Hermandad de la Esperanza, sobre su relación con la música y la cofradía.

Interrumpimos por un momento el reparto de papeletas de sitio para hablar con Cinta Jiménez, Diputada Mayor de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza, que nos contó cómo son estas jornadas de tanto trabajo organizando la cofradía de cara al Miércoles Santo.

Presentamos una nueva sección: 'Lady Whistledown's revista cofrade', en la que la propia escritora nos contó tres rumores sobre la Semana Santa de Huelva.

Todo ello con nuestras secciones de siempre: 'La Marcha de la Semana', con Jesús Chamorro, y el 'Quizfrade' de David Évora.