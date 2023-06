VÍDEO: La alcaldesa de Maracena mintió cuando dijo que no había visto a su pareja el día del secuestro

Se han hecho públicas las imágenes de la cámara de seguridad que grabaron a la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, con el secuestrador. ¿Cuándo fue la última vez que la alcaldesa Berta Linares vio a Pedro Gómez, quien era todavía su pareja cuando secuestró a Vanesa Romero? En unas declaraciones que hizo en rueda de prensa y en IDEAL, a quien concedió la primera entrevista, aseguraba que había sido "por videollamada". Después, a preguntas de Onda Cero en una rueda de prensa, aseguraba que solo dio esa versión a la prensa, pero que ante la Guardia Civil siempre dijo la verdad y que ellos le pidieron que no hablara de lo que pasó ese día.

PSOE-A

Al respecto, el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, asegura que no quiere valorar si deben o no dimitir tanto la alcaldesa como Noel López porque “todavía no han podido declarar ante la justicia. Tampoco ha querido valorar por qué la alcaldesa Berta Linares mintió cuando dijo que el día de los hechos no había visto a quien era su pareja.

El socialista Noel López, que dejó la semana pasada sus funciones como secretario de Organización del PSOE de Andalucía tras las investigaciones que apuntan a su posible vinculación con el secuestro de la concejal de Maracena (Granada) Vanessa Romero, ha negado haber sufrido chantaje con un vídeo durante su etapa como alcalde de este municipio para que diera luz verde a un expediente urbanístico y ha advertido de que "esa acusación totalmente falsa e interesada" por parte de la víctima "tendrá como consecuencia una querella por calumnias y denuncia falsa en cuanto lo permita el proceso judicial".